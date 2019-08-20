В Тюмени планируют построить еще одно автокольцо

Разработка проектной документации по строительству второй кольцевой дороги Тюмени начнется в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время брифинга после открытия движения по ТКАД 17 августа.
"С учетом развития жилищного строительства возникает необходимость, как минимум, приступить к проектированию так называемой второй кольцевой, но фактически это расширение первой, создание полукольца", – пояснил глава региона.
Активное строительство жилых домов в южной части Тюмени ведется в рамках национального проекта. Уже разработаны планы до 2024 года.
Дорогу начнут строить по мере готовности проектной документации и земельных участков. Это сработает на пользу экономике региона и позитивно воспримется жителями областной столицы, считает Александр Моор.
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