В Тюмени планируют построить еще одно автокольцо

Разработка проектной документации по строительству второй кольцевой дороги Тюмени начнется в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время брифинга после открытия движения по ТКАД 17 августа.

"С учетом развития жилищного строительства возникает необходимость, как минимум, приступить к проектированию так называемой второй кольцевой, но фактически это расширение первой, создание полукольца", – пояснил глава региона.

Активное строительство жилых домов в южной части Тюмени ведется в рамках национального проекта. Уже разработаны планы до 2024 года.

Дорогу начнут строить по мере готовности проектной документации и земельных участков. Это сработает на пользу экономике региона и позитивно воспримется жителями областной столицы, считает Александр Моор.