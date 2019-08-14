Тюменские предприниматели могут рассчитывать на дешевый лизинг

В Тюменской области появилась новая форма поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь производственные предприятия смогут пользоваться льготной программой лизинга на приобретение оборудование и спецтехники. Договоры будут заключаться не более чем на три года с удорожанием предмета лизинга не более 5% в год. Совокупный объем такого лизинга доступный предпринимателям на ближайшие 3 года составит не менее 516 млн руб.

Воспользоваться правом на возмещение первоначального взноса по лизинговым программам у предпринимателей остается. Теперь представители бизнеса сами могут выбрать форму поддержки, которая им подходит.

По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонида Остроумова, аналогичный механизм работает в других регионах, однако удорожание лизинга на приобретаемое оборудование там составляет 6-8%.

"Появление нового инструмента является логичным продолжением работы по совершенствованию форм государственной поддержки субъектов МСП, проводимой в рамках реализации национального проекта. Мы неоднократно обсуждали существующие меры с предпринимательским сообществом и поняли, что действующая форма поддержки – возмещение суммы первоначального взноса – имеет ряд недостатков. Ограниченность лимитов на возмещение затрат и невозможность среднесрочного планирования не всегда позволяли нам в полном объеме удовлетворить все запросы бизнеса. Новая форма поддержки решает эти противоречия. Благодаря тому, что регион частично компенсирует затратную часть, лизинговые программы становятся дешевле и доступнее более широкому кругу предпринимателей", - сообщил Остроумов.

Регион будет возмещать затраты лизинговой организации на уплату процентов по кредитным договорам для приобретения оборудования и спецтехники с последующей передачей этого имущества в лизинг субъектам предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты.

Инструментом возмещения затрат лизинговых компаний стала региональная субсидия, она предоставляется на конкурсной основе. Суммарный объем средств, выделенных регионом на эти цели до 2021 года составит 51,6 млн рублей. Первый договор в рамках реализации нового механизма поддержки подписан с АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" 13 августа 2019 года. Общество стало победителем конкурсного отбора, прошедшего в июле.

Чтобы воспользоваться льготным лизингом предпринимателям, ведущим производственный бизнес, необходимо обратиться непосредственно в Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию.

"Есть требования к имуществу, которое можно приобрести в лизинг с помощью этой программы - это оборудование, спецтехника стоимостью не более 100 млн рублей. Оно должно быть новое, находиться и использоваться на территории Тюменской области. В компании уже собраны потенциальные заявки на сумму более 200 млн рублей. Среди заявителей – представители лесной, строительно-дорожной, медицинской и пищевой отрасли", – прокомментировал генеральный директор АО "Тюменской агропромышленной лизинговой компании" Максим Скворцов.

Информация предоставлена пресс-службой Тюменского технопарка.