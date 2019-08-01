В Тюменской области замедлилась годовая инфляция

Годовая инфляция в Тюменской области, входящей в десятку регионов с самой низкой инфляцией в России, снизилась в июне до 3,8% с 3,9% в мае, что ниже среднероссийского показателя — 4,7%. Об этом сообщает отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Основную роль в замедлении темпа роста цен в июне сыграла стабилизация цен на рынке мясопродуктов, а также меньший, чем годом ранее, рост цен на моторное топливо. Сохранению ценовой стабильности способствовали устойчивость курса рубля и умеренная динамика потребительского спроса.

Годовая продовольственная инфляция в Тюменской области в июне уменьшилась до 5,3% с 5,4% в мае. Возросший в мае спрос на мясо (на фоне опасения новых вспышек африканской чумы свиней в Азии), который привел к росту цен на мясные продукты, в июне начал спадать. Цены на рынке мясопродуктов остаются ниже, чем в других регионах Уральского федерального округа (УрФО) благодаря большому количеству современных животноводческих комплексов на юге Тюменской области.

Появление овощной продукции более раннего, чем год назад, урожая (помидоры, белокочанная капуста) также замедлило инфляцию. После повышения цен на фоне активизации борьбы с фальсификатом на молочном рынке и вводом в действие системы "Меркурий" (обязательной электронной ветеринарной сертификации) ситуация начинает стабилизироваться: в июне рост цен на молоко и молочную продукцию замедлился. Снижение традиционного весеннего спроса и наличие высокого уровня конкуренции между производителями куриных яиц повлияло на замедление роста цен. С появлением свежих кормов производители прогнозируют снижение цен на яйца. В июне, на фоне значительного снижения оптовых цен, подешевел сахар.

В сегменте непродовольственных товаров в июне годовая инфляция в Тюменской области снизилась в июне до 1,8% с 2% в мае.

На фоне увеличения объемов ввода в действие жилых домов (на 36% в годовом выражении) подорожали строительные материалы. Цены на телерадиотовары и средства связи остаются ниже уровня цен прошлого года, что обусловлено умеренным спросом и акциями, проводимыми сетевыми магазинами электроники. Заметный вклад в замедление годовой инфляции внес эффект высокой базы в ценах на рынке моторного топлива (в мае-июне прошлого года отмечался значительный рост цен на топливо) и продление действия до конца июня соглашения правительства РФ и нефтяных компаний о заморозке цен на топливо.

Годовая инфляция услуг в июне сохранилась на уровне мая и составила 4%. В июне в регионе выросли тарифы на услуги связи, а также цены на отдых в российских санаториях и туристические поездки в Европу в связи с повышенным спросом.

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе в июне уменьшилась до 4,2% с 4,3% в мае, и по-прежнему остаётся ниже среднероссийской.

Замедление годовой инфляции в России продолжается, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики она вернется к 4% в начале 2020 года.