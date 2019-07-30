Рефинансирование ипотеки в Запсибкомбанке под 5%

Запсибкомбанк

Есть ипотека в других банках? Самое время улучшить условия. Запсибкомбанк предлагает заемщикам рефинансирование ипотеки под 5%.

Рефинансирование под 5% доступно семьям с детьми (гражданам РФ), в которых родился и/или родится второй или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года:

с действующей ипотекой в других банках;

с действующей ипотекой, оформленной по госпрограмме после 28 марта 2019 года.

При рефинансировании клиент может как уменьшить ежемесячный платеж, так и, если не требуется изменение нагрузки на семейный бюджет, приобрести жилье большей площади при аналогичных тратах в месяц.

"На сегодняшний день рефинансирование ипотеки по ставке 5% является максимально выгодным предложением для семей, где есть дети. Как правило, это уже действующие заемщики с ипотекой, для которых уменьшение ставки почти в половину, это огромный плюс для семейного бюджета. Если же семья решает изменить условия проживания и взять жилье большей площади, наши партнеры — крупнейшие застройщики, могут предоставить клиенту Запсибкомбанка дисконт от стоимости жилья от 1% до 2%. Приобретение квартиры на новых условиях становится для наших будущих заемщиков еще доступнее и приятнее", — прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

За консультацией по предоставлению льготных условий, скидок и перечня объектов недвижимости партнеров, а также по другим вопросам кредитования и возможности рефинансирования действующей ипотеки других банков можно обратиться в ближайший офис банка или оставить заявку онлайн для обратного звонка специалиста.