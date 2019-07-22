Ипотека на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка — по ставке от 10,1%

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк обновил условия на покупку земли и на приобретение домов с земельным участком. При покупке дома с земельным участком, коттеджа, таунхауса ставка — от 10,1% годовых. При приобретении земельного участка для всех заемщиков Запсибкомбанка действует единая ставка 10,8% годовых. Сниженные ставки по ипотеке на приобретение земельного участка и дома — доступный финансовый инструмент для людей, желающих построить собственный дом на своей земле или приобрести готовый дом.

Кредиты предоставляются на срок — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 10%.

"Программы Запсибкомбанка всегда направлены на повышение доступности жилья, в том числе загородной недвижимости и земельных участков. Семьи, у которых есть действующий сертификат на маткапитал, могут использовать его в сумме первого взноса. Также в Запсибкомбанке есть возможность оформить кредитную линию с лимитом до 5 млн руб. и тратить лимит по мере необходимости, сначала на покупку стройматериалов, на оплату строительных работ и далее по списку: отделка, мебель, техника и прочее. И главное - проценты по кредиту платятся только с фактически потраченных сумм, что позволяет клиенту распределить платеж по времени. Подробнее о новых условиях кредитования на покупку земли и загородной недвижимости можно узнать в ближайшем офисе банка, где специалисты Запсибкомбанка рассчитают максимально возможную сумму кредита. Напомню, что условия ипотечных программ Запсибкомбанка позволяют гасить досрочно кредит без моратория, без взимания дополнительных комиссий, без ограничений в суммах — с пересчетом сумм по оплате процентов", — прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Подать заявку вы можете на сайте или в любом офисе Запсибкомбанка.