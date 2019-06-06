"Дом.ru Бизнес" приглашает на тренинг Радислава Гандапаса в Тюмени

Известный специалист по лидерству Радислав Гандапас 13 июня проведет легендарный тренинг "Self Made Man" в Тюмени. Мероприятие состоится в КТЗ "Золотые Ворота Сибири". Информационный партнер – федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес".
Радислав Гандапас – один из самых титулованных бизнес-тренеров России, известный специалист по лидерству и ораторскому искусству.
Тренинг подойдет тем, кто хочет раз за разом сдвигать себя с мёртвой точки. Радислав Гандапас расскажет, что нужно делать, если никак не получается начать. Self Made Man – человек, который делает себя сам, не плывет по течению, а прокладывает свой курс. Он тоже терпит неудачи, но не опускает руки, а идет к своей цели и достигает ее.
Участники тренинга научатся:
⦁ быстрее и легче достигать поставленных целей;
⦁ возвращать себя в ресурсное состояние независимо от внешних обстоятельств;
⦁ применять технологии наращивания внутренней силы, самоменеджмента и самомотивации;
⦁ пополнять запас личной энергии.
Подробности и стоимость участия в программе представлены на сайте организатора – ЦБО. Также все желающие могут бесплатно скачать фрагмент книги Радислава Гандапаса "Полная Ж: жизнь как бизнес-проект".
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