Тюменцы попросили губернатора дать им чистой воды, отремонтировать мост и дорогу

Прием жителей Тюменской области глава региона Александр Моор провел 3 июня в режиме видео-конференц-связи.

Жители Уватского района ппросили обеспечить их чистой питьевой водой. Глава региона отметил, что из регионального и муниципального бюджетов на эти цели выделено 10 млн рублей. В селе Тугалово заменят ветхие сети, блочную водоочистную станцию учтановят в этом селе и в Яре, Софьянке, Сергеевке, Ищике и селе Уки.

До 30 сентября этого года должна решиться проблема очистки воды и в селе Зиново Ялуторовского района. На монтаж блочно-модульного здания с установкой очистных сооружений на скважину, из которой затем будет осуществляться подача очищенной питьевой воды в водопроводную сеть, в бюджете района заложено более 4 млн рублей. Вопрос по теме губернатору задала воспитатель местного детсада.

Жительницу Викуловского района интересовала судьба железобетонного моста через реку Ик в деревне Иковское. Подядчик приступил к подготовительным работам по переустройству инженерных коммуникаций. Завершить реконструкцию и открыь движение по обновленному мосту планируется до конца текущего года, сооьбщает пресс-служба губернатора.

Отремонтировать 13 км дороги Тобольск – Байгара – Первые Салы губернатора попросила жительница Вагайского района. Александр Моор пояснил, что деньги из областной казны на эти цели предусмотрены, работы будут завершены в текущем строительном сезоне.