Запсибкомбанк принял участие в совещании по вопросам механизма удаленной идентификации

Запсибкомбанк

В мае Департамент финансовых технологий на базе Северо-Западного ГУ Банка России провел совещание для кредитных организаций региона по вопросам обновления сведений о клиенте в Единой системе идентификации, аутентификации, Единой биометрической системе и предоставления банковских услуг путем установления и подтверждения достоверности сведений о клиенте с использованием ЕСИА и ЕБС.

На совещании была представлена информация по выполнению банками Северо-Западного региона текущих задач в этом направлении. В ходе диалога были получены ответы на вопросы, возникшие в процессе технической реализации. ПАО "Запсибкомбанк" является одним из банков, участвующих в осуществлении проекта удаленной идентификации.

"Различные биометрические сведения уже давно применяются для подтверждения операций и доступа к услугам в разных странах мира – в том числе в финансовой сфере. Безусловно, данная система облегчит работу банков и процесс оформления финансовых услуг клиентов, сделает их еще более доступными и удобными", – сообщила директор Северо-Западного филиала ПАО "Запсибкомбанк" Светлана Валериевна Курочкина.