Ипотека для всех под 10% на ипотечной ярмарке Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

Ипотечная ярмарка Запсибкомбанка пройдет в ипотечном центре на ул. Республики, 156/1. Подать заявку на ипотеку по специальной ставке от 10% в эти дни можно либо в ипотечном центре, либо в ближайшем к вам офисе Запсибкомбанка в Тюмени в соответствии с режимом его работы.

На ипотечной ярмарке вас ждут новые возможности:

–скидки от застройщиков;

– консультации по объектам недвижимости от представителей застройщиков (20 апреля с 10:00 до 17:00);

– специальная ставка от 10% по ипотеке для всех посетителей;

– приоритетное рассмотрение заявки и принятие решения.

"Ипотечная ярмарка проводится Запсибкомбанком впервые. Поэтому и условия мы предложим для нас беспрецедентные: все посетители ярмарки независимо от того, получают они зарплату на карту Запсибкомбанка или нет, смогут оперативно подать заявку на ипотеку и получить единую ставку. В ипотечном центре будут находиться представители агентств недвижимости и застройщики, которые подготовили скидки на свои объекты и готовы провести консультации. Если вам удобнее посетить другой офис, то заявку на ипотеку со сниженной ставкой у вас примут в любом офисе банка. Уверены, что выбранный нами формат мероприятия позволит максимально комфортно вести диалог с клиентами. Будем рады видеть вас, ваших друзей и знакомых на ипотечной ярмарке Запсибкомбанка", — прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Ждем вас:

19 апреля с 09:00 до 20:00, 20 апреля с 10:00 до 17:00 в ипотечном центре Запсибкомбанка (ул. Республики, 156/1);

в эти же дни в ближайшем к вам офисе в г. Тюмени в соответствии с режимом работы офиса.