Ишим готовится к паводку

Переживший в 2016-2017 годах два масштабных наводнения Ишим готовится к очередному сезону паводков. Прогнозы на эту весну пока не критичны, но нужно учитывать промерзание грунта, температурный режим, осадки, отметил замглавы города Алексей Веренчук на встрече с журналистами. Для минимизации ущерба на случай ЧС в городе разработали 26 блоковых мероприятий. Внимание сконцентрировано на створах малых рек Карасуль и Мергень и реке Ишим.

В зонах возможного подтопления малыми реками находится 1 416 домов, в них проживают 2 926 человек. Людям сейчас вручают памятки с алгоритмом действий в нештатной ситуации. В городе организован единый сборный эвакуационный пункт (здание бывшей автоколонны 1319) и определены шесть основных и шесть резервных пунктов временного размещения для горожан с питанием, медицинской и психологической помощью, фермы, приюты для размещения домашних животных.

Веренчук отметил, что за три года в городе проведено много защитных мероприятий: расчищены русла рек Мергень и Карасуль, сделан водоотводный канал с устройством для сброса воды из озера Сухонькое в реку Ишим, построены новые гидротехнические сооружения. Семь дамб находятся на реконструкции, у общества "Керамик" возводится дамба, в обществе "Железнодорожник" от очистных сооружений до улицы Серебрянка сделан плотный навал грунта. Правительство Тюменской области оказало поддержку на проектирование и проведение капитального ремонта по гидротехническим сооружениям и на малых реках, сообщили в администрации города.

Как отмечают в правительстве региона, после паводка 2016-2017 годов в Ишиме и Ишимском районе было проведено научное исследование. Наибольшая часть всех его рекомендаций уже выполнена, необходимо создать еще пять дамб. Их планируется построить в 2019-2020 годах.