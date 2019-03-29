Знаете ли вы своего клиента?

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" запустил тестирование "Знаете ли вы своего клиента?". Владельцы бизнеса, руководители и маркетологи могут проверить, обладают ли они достаточной информацией об аудитории своей компании или заведения и получить рекомендации по эффективному продвижению бизнеса. Тест доступен на сайте https://b2b.domru.ru/wifi-promo/ и займет не более 5 минут на прохождение.

В рамках теста необходимо выбрать один вариант ответа на каждый вопрос и узнать, как можно детализировать портрет клиента и его предпочтения, как увеличить интерес посетителей к услугам компании. Результат покажет, насколько клиентоориентирован тот или иной бизнес и поможет определить инструменты для его продвижения. По итогам теста будут даны рекомендации по использованию современных возможностей Wi-Fi для бизнеса. Их применение позволит оперативно реагировать на потребности и ожидания потребителей, сделает владение информацией об аудитории конкурентным преимуществом компании.

Wi-Fi от "Дом.ru Бизнес" с функциями аналитики и статистики поможет составить портрет клиента. Онлайн-опросы дадут качественную обратную связь и позволят изучить мнение клиентов об услугах и качестве обслуживания. Инструменты Wi-Fi-маркетинга подойдут для расширения клиентской базы, разработки и запуска рекламных кампаний в сети интернет. Все данные можно занести в CRM-систему и использовать для email-рассылок или таргетированной рекламы. Брендированный портал авторизации с актуальными новостями и акциями, а также редирект на сайт или соцсети организации обеспечат рост трафика и активность пользователей. Wi-Fi для бизнеса поможет наладить коммуникацию с потенциальной целевой аудиторией и стать новой точкой роста для компании.