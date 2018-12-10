В Тобольске прошла бизнес-встреча Клуба партнеров Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

Бизнес-встреча, завершающая деловой сезон 2018 года, прошла в Тобольске. Ее посетили предприниматели Тобольска, представители органов власти Тобольского района, Тобольска, Увата, директор представительства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" в Тобольске, директор обособленного подразделения Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" в Тобольске и Тобольском районе.

Директор представительства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" в Тобольске Наталья Фомина выступила с докладом на тему поддержки бизнеса и инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. Представители Запсибкомбанка осветили актуальные вопросы развития бизнеса, в частности, речь шла об изменениях в Положении Центрального банка РФ 499-П и их влиянии на деятельность предприятий, популярных операция в системе "ЗапСиб iNet", актуальных программах кредитования Запсибкомбанка для корпоративных клиентов, программах с субсидированием процентной ставки от АО "Корпорация МСП" и Министерства сельского хозяйства РФ.

"Сегодня мы провели завершающую деловой сезон 2018 года бизнес-встречу в историческом центре Тюменской области – в Тобольске. Выражаем благодарность присутствующим на встрече за активное участие и проявленный интерес. Надеемся, что освещенные на встрече вопросы были действительно актуальны, полезны, информативны и помогут в развитии бизнеса", – подвела итог вице-президент Запсибкомбанка Наталья Рыкова.