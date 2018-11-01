Наличные без комиссии по кредитным картам Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

Осталось 2 месяца до самого сказочного и "затратного" праздника – Нового года, а значит, самое время задуматься о том, где провести новогодние каникулы и что же подарить родным и близким. Тем более, в Запсибкомбанке стартует акция по кредитным картам.

С 1 ноября по 31 декабря 2018 года вы можете снимать наличные в сумме до 150 000 рублей (частями или одной суммой) в банкоматах Запсибкомбанка без комиссии. Чтобы воспользоваться данным предложением, достаточно оформить кредитную карту "60 дней" Gold или Platinum.

В чем же преимущества этих кредитных карт?

Льготный период – ровно 60 дней.

Максимальный лимит – до 800 000 рублей.

Бесплатный Мобильный банк.

Покупки в одно касание.

"Как известно, основное преимущество наших кредитных карт – это понятный и длительный льготный период. Теперь у кредитных карт Запсибкомбанка есть еще один несомненный плюс – снятие наличных в сумме до 150 000 рублей без комиссии. Также с октября мы снизили процентную ставку по кредитным картам, что позволит вам возвращать задолженность комфортными платежами, если не уложились в льготный период. Оформляйте кредитную карту в офисах банка или оставляйте заявку на сайте, и пусть ни один ваш близкий человек не останется без подарка", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Подробную информацию по кредитным картам можно узнать в ближайшем к вам офисе Запсибкомбанка, по телефону Контакт-центра – 8-800-100-5005, а также на официальном сайте банка.