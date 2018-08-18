В Казанском районе завершается заготовка сена

Аграрии Казанского района Тюменской области стараются по-максимуму использовать теплую сухую погоду, чтобы обеспечить КРС питательными кормами на весь год. В настоящее время из плановых 7 тысяч тонн сена заготовлено 90%, сенажа – половина от необходимого объема, пишет "Тюменская область сегодня".

Одним из крупных сельхозтоваропроизводителей района является СХПК имени Чапаева. Предприятие реализует ежегодно около 500 тонн семян высоких репродукций не только местным хозяйствам, но и фермерам и сельхозорганизациям соседних районов.

В хозяйстве 700 голов КРС, из них 310 – дойного стада, которые для высокой молочной продуктивности должны быть обеспечены нужным рационом. В хозяйстве полностью завершена заготовка сена. Опытные и ответственные механизаторы Виктор Чалков, Алексей Смирнов и Анатолий Ященко ежедневно выдавали до 100 рулонов сена на каждого.

Заготовлен сенаж из многолетних трав, на подходе — однолетние травы. В составе сенажа – люцерна, клевер, донник и другие компоненты, которые подвяливаются, измельчаются и утрамбовываются в траншеи с добавлением консервантов.

Таким образом, после окончания заготовительного сезона на одну условную голову КРС будет приходиться 28 центнеров кормовых единиц.

По итогам 2017 года СПКХ имени Чапаева стал победителем среди сельскохозяйственных организаций молочной специализации региона, не имеющих молочных комплексов с доильными залами, содержащих от 200 до 400 коров. Здесь получили 5 140 кг молока на фуражную корову.

В этом году животноводы планируют увеличить этот показатель еще на 70 килограммов.