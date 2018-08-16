Рефинансировать кредиты других банков в Запсибкомбанке стало еще проще

Запсибкомбанк

Рефинансирование в Запсибкомбанке — это возможность уменьшить свои расходы по кредитам, оформленным в других банках, а значит, снизить нагрузку на свой бюджет, тем более что условия по рефинансированию кредитов других банков в Запсибкомбанке стали еще удобнее.

Давайте разберемся.

Во-первых, если вы получаете заработную плату на карту Запсибкомбанка, то вы можете рефинансировать кредит другого банка в Запсибкомбанке, не ожидая, когда минует положенный срок жизни рефинансируемого кредита – 6 месяцев.

Во-вторых, на период до регистрации ипотеки в пользу Запсибкомбанка действует льготная ставка – всего на 2,0 % выше к установленной процентной ставке после оформления ипотеки.

В-третьих, переведя свои кредиты в Запсибкомбанк, вы можете в последующем гасить кредит досрочно, в том числе частично, на любую сумму, не посещая офиса, в Интернет-Банке . При досрочной оплате проценты по кредиту пересчитываются в меньшую сторону автоматически.

"Мы стараемся предложить такие программы кредитования и условия, которые подходили бы под любые потребности наших клиентов. Для рефинансирования кредитов других банков вы можете воспользоваться нашим новым продуктом – потребительской кредитной линией. Кредит выдается с возобновляемой суммой лимита, которую можно потратить полностью или частями. По мере гашения лимит восстанавливается, и вы можете снова использовать данную сумму на любые цели, не посещая банк для одобрения новой суммы кредита", – отметил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.