Запсибкомбанк расширяет возможности оплаты государственных и муниципальных услуг

Запсибкомбанк

В информационно-платежных киосках ПАО "Запсибкомбанк" для жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы сервисы оплаты государственных услуг "МФЦ ХМАО-Югры" и "Отдел Росгвардии".

"Учитывая темпы повышения доступности государственных услуг для физических лиц, всё более востребованными становятся сервисы оплаты данных услуг, именно поэтому мы продолжаем развивать свои платежные сервисы. Так, в рамках нового сервиса "МФЦ ХМАО-Югры" реализована возможность оплаты госпошлин в пользу таких учреждений, как "Управление Росреестра", "Федеральная кадастровая палата Росреестра", "Госохотуправление", "ЗАГС", "Межрайонная ИФНС" и "Управление Министерства внутренних дел", — прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Ответы на все интересующие вопросы можно получить в офисах ПАО "Запсибкомбанк" или по телефону: 8-800-100-50-05 (звонок по РФ бесплатный).

Более подробно о способах оплаты, тарифах, а также местах размещения инфокиосков и офисов банка можно узнать на сайте Запсибкомбанка: www.zapsibkombank.ru.