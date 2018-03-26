Запсибкомбанк в Новом Уренгое провел деловую игру для школьников

Запсибкомбанк

15 марта дополнительный офис № 69 "Ново-Уренгойский" принимал у себя в гостях учеников Запсибкомбанк-класса. После традиционной экскурсии по зданию банка и знакомства с основными направлениями банковской деятельности школьникам было предложено принять участие в деловой игре, посвященной решению различных финансовых ситуаций.

Встреча прошла в дружеской, позитивной обстановке. Неформальный способ общения понравился ребятам. В процессе игры школьники учились формулировать принципы и ценности, важные для взаимодействия между коллегами, друзьями, родными и близкими людьми. У всех участников была возможность проявить деловые качества: попробовать себя в роли генеральных директоров, руководителей, рядовых сотрудников, экспертов. Старшеклассники приобрели бесценные навыки делового общения и получили знания о том, как справляться с финансовыми задачами, как грамотно распоряжаться кредитными и депозитными средствами. Также специалисты банка поговорили с ребятами о том, как можно сберечь заработанные деньги и почему необходимо вовремя платить по счетам. По результатам соревнования была выявлена лучшая команда, которая получила приятный памятный сувенир от Запсибкомбанка.

"Полученные в ходе проведения мероприятия навыки обязательно принесут ребятам пользу в перспективе и будут стимулировать их стремление достигать поставленных целей", – отмечает директор дополнительного офиса № 69 "Ново-Уренгойский" Жанна Маевская.