Эксперты "Сколково" оценили стартапы в Тюмени

В Тюменском технопарке завершился региональный этап стартап-тура "Открытые инновации". Организован он фондом "Сколково" совместно с ведущими институтами развития. В этом году помимо Тюмени стартап-тур проходит еще в десятке городов России.

Главным событием форума стал конкурс стартапов в сфере ИТ, биотехнологий в медицине, сельском хозяйстве и промышленных технологий. 57 тюменских предпринимателей и команд из соседних регионов подали заявки на конкурс. После отбора, в очном этапе участники защищали перед экспертами "Сколково", кураторами инвестиционных проектов и представителями крупных компаний около 30 проектов.

В каждом направлении было выбрано по три лучших стартапа. В треке по биомедицине наиболее перспективной признана разработка специалистов Уральского государственного медицинского университета — гель на основе стволовых клеток человека для коррекции возрастных, травматических и других повреждений кожи.

"Те продукты, которые есть на рынке, содержат компоненты стволовых клеток растительного происхождения. Для человека они малоэффективны. У нас два продукта: гель с компонентами стволовых клеток человека на основе сертифицированной клеточной линии и гель с компонентами стволовых клеток на основе клеточной линии самого клиента. Сейчас у нас идет их пилотная реализация", — рассказал один из разработчиков продукта Aversgel Евгений Шуман.

Второе место в сфере биотехнологий заняла разработка сотрудников Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. Они представили линейку оздоровительных пищевых продуктов на основе листьев осины. Как пояснили разработчики, это сырье они намерены использовать в чае, безалкогольных и алкогольных напитках, хлебе. Помимо еды, его можно использовать и в косметике.

"Скоро в фонде "Сколково" будут введены три новых направления в области биомедицинских технологий: парафармацевтика, телемедицина и косметология. В Тюмени мы с коллегами уже сейчас увидели проекты в этих новых областях. Вы занимаетесь очень актуальными разработками", — отметил руководитель направления экспертизы грантовой службы фонда "Сколково" Василий Куцаков.

Третье место в биомедицине занял проект тюменского инженера-конструктора Ивана Пустовалова и специалистов ТюмГМУ — доступный реабилитационный тренажер, который значительно дешевле зарубежных аналогов.

В индустриальном треке третье место занял проект установки для удаления жидкости из газовых скважин тюменской компании "Газвелл Системы". Второе место у резидента Тюменского технопарка — ООО "Нефтегазтехнология". Они представили технологию радикального вскрытия нефтяного пласта. Победителем стал еще один резидент Западно-Сибирского инновационного центра - компания "Техойл". Ее сотрудники представили проект внутрискважинных компенсаторов реактивной мощности. Они увеличивают энергоэффективность нефтедобывающего объекта. По словам специалистов, вскоре разработка пройдет опытно-промышленные испытания, к ней проявили интерес несколько российских нефтяных компаний.

Директор по науке, технологиям и образованию фонда "Сколково" Александр Фертман отметил, что выступившие в индустриальном треке компании хорошо чувствуют потребности местных клиентов, но упорно игнорируют рынки за пределами региона.

"Почти все, кого они рассматривают как клиентов, находятся в Тюмени. Они готовы продавать свой товар поштучно, и это очень грустная история. Мы рассчитываем, что то, что было сказано экспертами на менторской сессии и на лекциях, поможет им расширить кругозор. У вас очень хорошие инженерные проекты, но ваши возможности куда больше, чем продажа какого-то числа конкретных изделий. Хотелось бы, чтобы амбиции предпринимателей распростерлись на всю Россию, а лучше уже и на Европу", — рассказал Фертман.

В ИТ-треке призовое место заняли разработка компании из Екатеринбурга, связанная с повышением коэффициента полезного действия водогрейных котлов, а также проект интеллектуальной системы, предназначенной для автоматизации контроля безопасности на предприятии.

Первое место в информационных технологиях присудили разработке в сфере IoT по оптимизации вывоза твердых бытовых отходов. Устройство компании из Перми работает так: на стенку мусорного контейнера крепятся датчики, которые фиксируют наполнение контейнера и его опорожнение, а затем по GSM/GPRS-связи передают данные на единый сервер.

"Вся эта статистика доступна заказчику. В нашем случае это либо региональные операторы, то есть частные компании, к которым с этого года переходит обязанность по вывозу твердых бытовых отходов, либо операторы-перевозчики. Первые смогут лучше контролировать качество уборки и минимизировать потери из-за лишних контейнеров, вторые — составлять оптимальные маршруты", — рассказал один из участников проекта Wasteout Родион Клюев. Сейчас разработчики подали заявку на патент в России, в дальнейшем хотят получить международный и национальные патенты.

Этот же проект эксперты признали лучшим в общем финале среди других победителей по трем направлениям. Разработчики получили сертификат на 300 тысяч рублей. Они вместе с другими победителями автоматом вышли в полуфинал главного конкурса Startup Village, который состоится в центре "Сколково" в конце мая – начале июня этого года. Там они поборются за приз в 5 млн рублей.

Напомним, региональный этап Open Innovations Startup Tour проходил в Тюмени 5 и 6 марта. Кроме конкурса стартапов в рамках форума состоялись менторские сессии, большая образовательная программа по вопросам стартап-инвестирования, дискуссии о цифровой экономике в регионе и женском предпринимательстве в условиях цифровизации.

Влада Нерадовская