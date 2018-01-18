Запсибкомбанк подскажет, где взять деньги после праздников

Запсибкомбанк

Период новогодних покупок завершился, наступили будни и многие уже наверняка задумались о том, как максимально быстро восстановить свой бюджет. Конечно, можно начать экономить, но есть и другое решение – оформить потребительский кредит в Запсибкомбанке.

В чем преимущества, спросите вы?

- максимальная сумма кредита – 2 000 000 рублей;

- длительный срок кредитования – до 7 лет. Ставка не увеличивается при увеличении срока кредитования;

- единая ставка при оформлении потребительского кредита с обеспечением и без залога и поручителей;

- не нужно задумываться о графике платежей – с сервисом "Автогашение" платеж осуществится автоматически в нужную вам дату.

А если у вас есть кредиты, оформленные в других банках, при этом вы являетесь добросовестным плательщиком, то у вас есть возможность "перевести" их в ПАО "Запсибкомбанк" на отличных условиях – от 12,4% годовых.

"Далеко не всегда удается спланировать свой бюджет в праздники – в этот период часто бывают незапланированные, импульсивные покупки. Как восстановить баланс? В предверии новых праздников – 23 февраля и 8 марта вы можете воспользоваться кредитом наличными и иметь возможность приобрести приятные и полезные подарки для родных и близких. Для "своих" клиентов Запсибкомбанк предлагает воспользоваться специальным предложением: оформить потребительский кредит по единой ставке кредитования, которая не зависит (не увеличивается) от срока кредита, что позволяет подобрать максимально комфортный платеж в месяц. Если же у наших клиентов есть действующие кредиты в других банках в сумме 500 тыс. рублей и более, их можно рефинансировать по более выгодным ставкам, но нужно поторопиться, так как эти условия действуют до 31 января 2018 года. Но и это еще не все. Оформляя потребительский кредит, вы становитесь участником акции "Мечты на миллион", где можно выиграть 1 миллион рублей, который сможете потратить, например, на погашение взятого кредита или на осуществление Вашей давней мечты", – прокомментировал Иван Бочарников директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Для оформления потребительского кредита оставьте заявку удобным вам способом: на сайте банка, либо в личном кабинете сервиса "Интернет-Банк" или обратитесь в ближайший к вам офис.