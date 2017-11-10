"Газпром нефть" помогает регионам развивать креативные индустрии

Российской экономике требуются молодые, целеустремленные и образованные предприниматели. Сегодня нужно помочь ребятам выбрать правильное для них направление деятельности, дать необходимые знания, и возможно кто-то из них уже завтра удивит регион, страну или мир уникальным проектом. Международный форум по развитию креативных индустрий Calvert Forum Siberia, который проходит в Тюмени 10 и 11 ноября, как раз нацелен на эту работу.

В четвертом по счету Calvert Forum Siberia участвуют свыше 250 российских и международных архитекторов, урбанистов, создателей креативных и инновационных проектов, представители власти, образования и культуры. Партнером форума выступила компания "Газпром нефть" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Участники форума на панельных дискуссиях и сессиях рассказывают коллегам и экспертам о своих кейсах по предпринимательству и развитию городской среды, обсуждают перспективы креативных индустрий.

Одним из ключевых моментов форума стал анонс проекта "Мастера России". Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и председатель Правления "Газпром нефти" Александр Дюков поделились этой новостью с журналистами.

"Есть проект "Мастера Сибири". Сегодня совместно с "Газпром нефтью" мы начинаем новый этап проекта под названием "Мастера России". Нам показался интересным опыт сибирских регионов. Считаем, его можно масштабировать на всю страну", - сообщил Алексей Кудрин.

Предполагается, что за год в проекте поучаствуют и пройдут небольшие образовательные курсы до 10 тысяч человек. На онлайн- и оффлайн-встречах ребятам помогут подобрать проект, проконсультируют, как сохранить и развить начатое дело. Результатом проекта должна стать плеяда успешных предпринимателей. "Предполагаем, что в течение года пройдет четыре сессии на региональных уровнях, затем организуем итоговый форум. Пока мы только анонсируем проект. Презентация состоится на форуме в Сочи, там же будут подробности. Суть главного заявления сегодня – мы с Сибири вырастаем на всю Россию", - отметил Алексей Кудрин.

Ключевая цель проекта - обеспечить молодым предпринимателям доступ к лучшим российским и мировым практикам в области стратегического менеджмента, маркетинга и продвижение их проектов на российском и зарубежном рынках. В планах "Мастеров России" – изучение социальной среды в регионах, создание единой базы и интерактивной карты проектов и так далее.

"В эпоху четвертой промышленной революции креативные идеи и инновационные решения становятся важной составляющей развития регионов. "Газпром нефть" активно участвует в формировании новых направлений бизнеса и поддерживает креативный сектор экономики. На Calvert Forum Siberia мы вступаем в диалог с молодой аудиторией и мотивируем на проекты по преображению регионов. Участники форума, их идеи отражают позитивные изменения в стране", - сообщил Александр Дюков.

Привлечение молодежи в креативные индустрии, сочетание профессиональных исследований и практических шагов, считают эксперты, даст дополнительный импульс экономическому развитию России.

Справка

"Родные города" – комплексная программа социальных инвестиций "Газпром нефти". Цель программы – повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию и культуре. Программа социальных инвестиций "Газпром нефти" встроена в стратегию развития компании, неотъемлемым элементом которой является комплексное развитие территорий присутствия.

Calvert Forum – международный исследовательский проект по изучению успешных примеров развития креативных индустрий и новой экономики в различных странах мира, обмену прикладным опытом и внедрению лучших практик в регионах России. Calvert Forum был запущен в Санкт-Петербурге в 2013 году при участии Факультета свободных искусств и наук СПбГУ, британского фонда Calvert 22, Леонтьевского центра и Государственного Эрмитажа. В 2014 и 2015 годах конференции Calvert Forum состоялись в Воронеже и Казани. В 2017 году местом проведения Calvert Forum стала Тюмень.

Пилотным проектом "Мастеров России" стали "Мастера Сибири" – онлайн-платформа, собравшая наиболее интересные и заметные проекты из Сибири в самых разных областях: от сферы дизайна и моды до социальных инициатив. Проект "Мастера Сибири" направлен на увеличение доли сектора креативных товаров и услуг в структуре российского экспорта, а также поддержки имиджа России как страны, создающей перспективные и конкурентоспособные продукты.

В отличие от проекта "Мастера Сибири", программа "Мастера России" будет направлена не только на популяризацию товаров и брендов мастеров, но и на создание образовательной среды для молодых предпринимателей и формирование бизнес-сообществ в сфере креативных индустрий.

Проект "Мастера России" реализуется Фондом поддержки творческих индустрий "Креативные практики" при поддержке программы "Родные города" ПАО "Газпром нефть" и участии фонда Calvert 22.