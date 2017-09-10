Тюменские предприятия могут претендовать на господдержку

Тюменские предприятия, производящие импортозамещающую продукцию или реализующие инвестпроекты, могут получить в 2017 году около 190 млн рублей, пишет "Вслух.ру".

В 2017 году уже оказана поддержка 10 предприятиям на общую сумму 91 млн рублей. Всего же в областном бюджете в 2017 году на поддержку промышленности предусмотрено около 280 млн рублей.

Документы на очередную конкурсную комиссию буду приниматься с 1 по 15 ноября, а сама комиссия по предоставлению субсидий пройдет до 10 декабря. Субсидироваться будут затраты, понесенные заявителями до 1 ноября 2017 года.

Всего же с 2010 по 2017 год в рамках программы господдержки промышленности была оказана помощь 59 предприятиям региона на сумму 2 млрд рублей. С помощью этих средств они приобрели 1200 единиц оборудования и около 680 единиц спецтехники. Компаниями было создано около 4,5 тыс. рабочих мест.