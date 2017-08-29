Банк "Открытие" выплатит страховое возмещение вкладчикам кредитной организации БАНК "РЕЗЕРВ" (АО)

ПАО Банк "ФК Открытие" стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (г. Челябинск) в городе Верхняя Салда (Свердловская обл.).

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации БАНК "РЕЗЕРВ" (АО) начнутся 23 августа 2017 года в операционном офисе "Верхнесалдинский", расположенному по адресу г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 63.

Быстро и удобно записаться на получение страхового возмещения от АСВ можно с помощью сервиса банка "Открытие" - бота в Facebook. Им можно пользоваться как с помощью мобильной или веб-версии Facebook, так и в приложении Facebook Messenger. Для этого необходимо найти бот банка "Открытие" в поиске социальной сети по названию либо короткому адресу @otkritie.bot, либо перейти по прямой ссылке: facebook.com/otkritie.bot.

Дополнительно возможна запись через контакт-центр банка "Открытие" по телефонам 8-800-700-78-77 (бесплатный звонок по России) или +7-495-787-78-77 (для звонков из Москвы).