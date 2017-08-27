Аграрии Тюменского района завершают уборку урожая

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Тюменского района приступили к обмолоту зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщили в районном управлении информационной политики, из-за низких температур в июне и в период вегетации отставание в созревании растений составляет 10-15 дней. Сейчас на здешних полях убирают горох, ячмень, ранние сорта пшеницы. С полей уже вывезли раннюю капусту. Поздние сорта убирают по заявкам торговли для реализации.

Аграрии отмечают хорошую урожайность зернобобовых, которая выше прошлогодней в среднем на 10%. Урожайность овощей также превышает прошлогоднюю. Картофель, капуста, морковь за первые недели уборки показывают прирост более, чем на 10%, свекла – почти в 2 раза больше.

Подходит к завершению заготовка кормов. Сена уже запасли на 20% сверх плана, превышен показатель и по сенажу. Прогнозы на уборку кукурузы на силос тоже вполне хорошие. А это значит, что качественные корма в достаточном объеме гарантируют высокие надои молока круглый год.