Оформить ипотеку в Запсибкомбанке выгодно уже сегодня

Запсибкомбанк продолжает радовать своих клиентов отличными предложениями и помогает решить практически любой жилищный вопрос:

Приобретаете квартиру в новостройке или на вторичном рынке недвижимости?

Планируете расширяться?

Недавно поженились ("молодая семья"*) и приобретаете свое первое жилье или хотите использовать материнский капитал?

Хотите обеспечить ребенка собственной квартирой еще на этапе студенчества и воспользоваться отсрочкой по оплате процентов, пока он учится?

Планируете купить землю и собственными силами построить дом?

Покупаете квартиру вместе с гаражом или парковочным местом?

Любой из перечисленных вопросов вы можете решить с помощью программ кредитования от Запсибкомбанка: привлекательные ставки, размер первоначального взноса, срок кредита, а также спецпредложения по снижению базовой ставки или по партнерским программам.

Например, до 30 сентября 2017 года вы можете оформить ипотеку по партнерской программе: без первоначального взноса, по ставке от 8,25% годовых на срок до 30 лет и начать делать ремонт сразу же после покупки, но нужно поторопиться – количество квартир по данному предложению ограничено!

Также Запсибкомбанк предусмотрел снижение процентной ставки для клиентов, которые:

оформляют сделку по приобретению недвижимости в течение 30 дней с момента одобрения кредита;

покупают квартиру площадью 62 кв.м. и более;

относятся к "молодой семьей"* и/или являются семьей, имеющей право на получение материнского (семейного) капитала.

"В этом году ипотечные программы в Запсибкомбанке обновляются уже не впервые, и условия приобретения недвижимости для наших клиентов становится более выгодными. Близится новый учебный год и актуальной становится ипотека для семей с детьми-студентами. Вы можете получить как отсрочку начала выплат основного долга на период до 3 лет (но не более срока окончания обучения в ВУЗе, ССУЗе), так и хорошую ставку от 9,99% годовых. Банк работает с крупнейшими проверенными застройщиками и агентствами недвижимости, а разнообразие кредитных программ позволяет решить практически любой жилищный вопрос на выгодных условиях", - прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Подробнее с предложениями ипотечного кредитования Запсибкомбанка можно познакомиться на сайте, во всех офисах банка, а также по телефону 8-800-100-5005 (звонок по РФ бесплатный).