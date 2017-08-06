Эксперты: у Тюменской области - большой туристический потенциал

Тюменская область обладает большим потенциалом для развития туризма. Такое мнение высказали эксперты российского и международного уровней, пишет ИА "Тюменская линия".

По мнению руководителя комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма при министерстве культуры Майи Ломидзе, одним из основных факторов, сдерживающих развитие туризма в регионе, является недостаток высококвалифицированных кадров в турбизнесе.

"Тюмень - город-картинка, каких мало в России. Очень понравился удивительный Тобольск. Интерес к внутреннему туризму в нашей стране за последние годы значительно вырос. При этом речь идет не только о черноморских курортах, но и о таких регионах, как Сибирь. Это касается и Тюменской области, обладающей серьезным туристическим потенциалом", - отметила Майя Ломидзе.

Эксперты, в число которых вошли ведущие федеральные туроператоры и представители иностранных государств, обратили особое внимание на высокое качество тюменских автомобильных дорог.

Напомним, в 2016 году Тюменскую область посетило более 2 млн туристов и экскурсантов, в том числе около 50 тыс. зарубежных гостей.