Запсибкомбанк представляет новые кредитные карты

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк представляет новые кредитные карты, которые отличаются от стандартных представлений о кредитных картах.

Потребительская карта Gold на условиях потребительского кредита с комиссией всего 1,5% за снятие наличных и удобным графиком платежей — не нужно каждый раз ходить в банк и оформлять кредит, деньги всегда под рукой.

Супер-карта "100 дней" Gold и Супер-карта "100 дней" Platinum для тех, кто хочет пользоваться деньгами банка бесплатно ровно 100 дней и получать дополнительные бонусы при пользовании картой.

"С нашими картами вы получите поддержку в самых различных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни — кому-то требуются наличные на крупные покупки: будь то техника или мебель, оплата обучения, либо срочно нужны деньги на ремонт автомобиля или квартиры. Каждую из ваших задач способны решить наши новые кредитные карты, в которых мы собрали, пожалуй, самые интересные условия на рынке. Наши карты универсальны, и если вы думаете, где открыть карту, узнайте сначала наши условия", — комментирует Иван Бочарников, директор дирекции розничного бизнеса.

Кредитные карты Супер-карта "100 дней" Gold и Platinum разработаны специально для клиентов, внимательных к своим расходам, кто ищет удобный и выгодный способ не переплачивать лишних средств:

- беспроцентный льготный период ровно 100 дней — если воспользоваться картой, например, 1 июня, то вернуть деньги нужно будет только через 3 месяца — 08 сентября. В течение этих 100 дней не надо будет оплачивать никакие минимальные платежи или проценты. Следить за датой льготного периода легко. Вся информация отображается в Интернет-Банке или банкоматах Запсибкомбанка.

- кредитный лимит до 600 000 рублей.

При активном пользовании картой вы не только бесплатно пользуетесь картой и экономите на обслуживании до 9 000 рублей в год, но также можете заработать — просто оплачивайте все свои ежедневные покупки кредитной картой, в то время как свою зарплату размещайте на вкладе "Я успешен".

По карте Gold возвращаем на Ваш выбор 5% от расходов в категориях "Мой автомобиль" и "Мое здоровье и красота", а по карте Platinum включено страхование жизни и здоровья при поездках по России и за рубеж на сумму до 50 000 евро.

Кредитная карта Потребительская Gold подойдет тем, кто совершает крупные покупки по карте или наличными и хочет возвращать деньги комфортным платежом, без существенной нагрузки на семейный бюджет:

лимит по карте ограничивается только вашей платежеспособностью;

ставка по кредиту всего 20,9% годовых;

снятие кредитных средств всего за 1,5% в банкоматах Запсибкомбанка;

первый год бесплатно, второй и последующий 900 руб. в год.

беспроцентный льготный период составляет 30 дней, по истечении которого доступен комфортный график платежей.

Напоминаем, кредитная карта предоставляется клиентам, получающим заработную плату на карту ПАО "Запсибкомбанк", и/или сотрудникам бюджетных организаций и аккредитованных предприятий (аккредитацию своего предприятия проверьте на сайте или в любом офисе банка). А также клиентам, оформившим ипотечный кредит или автокредит в ПАО "Запсибкомбанк" и/или клиентам, имеющим положительную кредитную историю в ПАО "Запсибкомбанк" (только для Супер-карт "100 дней").

Для оформления кредитных карт необходимо обратиться в любой офис Запсибкомбанка или оставить заявку на сайте Запсибкомбанка. Более подробную информацию о картах можно уточнить в офисах Запсибкомбанка или на сайте www.zapsibkombank.ru.