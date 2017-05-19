Запсибкомбанк запустил продажу полисов страхования в интернет-банке

С заботой о здоровье своих клиентов и сохранности их имущества Запсибкомбанк развивает возможности приобретения продуктов по защите клиентов. С 16 мая 2017 года в интернет-банке для физических лиц запущен сервис приобретения полисов страхования ООО СК "ВТБ Страхование": "Привет, сосед!" (страхование имущества и гражданской ответственности), и "Физкульт-привет!" (страхование жизни и здоровья от несчастных случаев).

Теперь не обязательно идти в офис банка для приобретения нужного полиса компании "ВТБ Страхование". Сервис в интернет-банке поможет сделать это в удобной обстановке в комфортное для вас время. Полис можно не только приобрести, но и отправить себе на электронную почту, и он всегда будет у вас под рукой.

"Развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов диктует все новые условия. Наш Интернет-Банк уже предоставляет клиенту широкие возможности по банковским услугам. Пришло время развивать сервис в направлении иных услуг, в частности страховых продуктов", — отметил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Стоит добавить, что полис страхования формируется в электронном виде и его не требуется распечатывать на бумажном носителе. Активировать полис можно на сайте страховой компании либо он автоматически активируется на 31-й день с даты оплаты.

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