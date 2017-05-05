Запсибкомбанк вошел в ТОП-10 "Мировых" лидеров

Информационный портал banki.ru опубликовал рейтинг эмитентов национальных карт. По данным на 1 апреля Запсибкомбанк занял 7 место в рейтинге эмитентов карт "Мир" среди 75 банков по всей России.

Запсибкомбанк – первый региональный банк за Уралом, который обеспечил готовность своей сети к обслуживанию карт "Мир", а также начал выпускать данные карты для клиентов. Сейчас банк сконцентрирован на выпуске, прежде всего, зарплатных карт, чтобы своевременно обеспечить клиентов национальными картами, тем более ранее президент подписал закон о переводе выплат из бюджета на платежные карты "Мир". На сегодняшний день открыть карту "Мир" могут уже более 76 000 клиентов Запсибкомбанка, работающих в бюджетной сфере.

По картам "Мир" клиентам банка доступны:

- Привычные операции, как и по картам международных платежных систем.

- Подключение к программе "Бонусы". Банк возвращает до 1,43% от суммы покупки по карте бонусами. Программа позволяет тратить накопленные бонусы по курсу 1 Бонус=1 рубль на скидки в магазинах, АЗС, кафе, авиакомпаниях.

- Бесплатный сервис "Интернет-Банк".

- Дополнительная защита интернет-платежей, которая обеспечивается по технологии MirAccept.

До конца мая для клиентов, которые не обслуживаются на зарплатном проекте, действует специальное предложение - возможность по картам "Мир" снимать деньги по всей России в банкомате любого банка без комиссии*.

"Запсибкомбанк всегда стремится быть полезным. Нами выданы карты одному из крупнейших ВУЗов с уникальным проектом, в котором карты "Мир" совмещают и электронный пропуск, и транспортный проездной, и, конечно, по картам доступны привычные банковские операции. Наверно, наша готовность предложить не просто карту, а наполнить ее полезными для клиента функциям, позволяет нам быть среди лидеров", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Если вы не являетесь участником зарплатного проекта, карту "Мир" можно заказать на сайте Запсибкомбанка, или оставить заявку в сервисе "Интернет-Банк", также можно обратиться в любой офис Запсибкомбанка.

Более подробная информация о картах "Мир" представлена на сайте или в офисах Запсибкомбанка.