Комедия Мольера для партнеров банка "Открытие"

Ханты-Мансийский банк

Банк "Открытие" провел театральный вечер в Нефтеюганске для деловых партнеров. В культурном центре "Обь" собралось более 300 клиентов финансовой организации, чтобы насладиться спектаклем-комедией Ж.Б. Мольера "Плутни Скапена" Тобольского драматического театра.

Гостей вечера приветствовал региональный директор банка "Открытие" по УрФО Александр Дарданов:

"Сегодня мы встречаемся под брендом крупнейшей частной финансовой корпорации "Открытие", в состав которой вошел Ханты-Мансийский банк. Уверен, многих из вас с ним связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. Мы постарались устроить небольшой праздник для наших партнеров из Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Пыть-Яха, чтобы подчеркнуть важность совместной работы и показать, что мы всегда открыты для общения".

После спектакля гости в камерной обстановке смогли пообщаться с руководством Западно-Сибирского филиала банка "Открытие", получить ответы на свои вопросы, обсудить аспекты дальнейшего сотрудничества.

Генеральный директор ООО Промышленно-торговая компания "Техно-Альянс" Александр Колодич:

"Ханты-Мансийский банк – это хорошая компания, на которую можно положиться. По-моему, настоящий народный банк с широкой линейкой предложений для всех. Для многих он стал открытием. И то, что он стал частью крупнейшей в России финансовой структуры – лишь подтверждение этому".

Депутат думы Нефтеюганска Андрей Белоконь:

"Я уже на протяжении многих лет являюсь клиентом Ханты-Мансийского банка, то есть, теперь уже банка "Открытие". Здесь очень интересная система вкладов, хорошие бонусные предложения. Теперь, когда банк присоединился к большой финансовой структуре, уверен, что возможностей у клиентов станет еще больше".

Управляющая городского хозяйства МБУ УГХ МО Пыть-Яха Оксана Вислобокова:

"Представители банка "Открытие" пригласили нас на знаменитый спектакль Тобольского театра. Очень давно хотелось его посмотреть, поэтому такое внимание вдвойне приятно. Мы очень счастливы, что смогли приехать в Нефтеюганск издалека, из Пыть-Яха и, конечно, не ожидали, что нас здесь так встретят. Спасибо банку "Открытие" за хорошее настроение".