Запсибкомбанк стал активным участником недели финансовой грамотности

Запсибкомбанк

Серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий ежегодно организуется в рамках проекта министерства финансов "Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

Запсибкомбанк - единственный банк тюменского региона, который выступил партнером образовательной акции. С 9 по 16 апреля в пятнадцати городах присутствия банка проведено более 50 различных мероприятий, в которых приняли участие свыше 1000 человек.

Так, в Дополнительном офис №25 "Муравленковский" на экскурсии побывали ученики 11 класса социально-экономического профиля. Они прошли все отделы банка, узнали о функциях каждого, о финансовых операциях при работе с населением и корпоративными клиентами. "Мы рады, что ученики приходят на экскурсии именно в наш банк. Ребята активно участвуют в диалогах, задают различные вопросы, поэтому мы с огромным удовольствием рассказываем им об истории банка и своей работе", – делится впечатлениями директор ДО "Муравленковский" Елена Прохорова.

В форме урока провели занятие со студентами Голышмановского агропедколледжа сотрудники Дополнительного офиса №9 "Голышмановский". Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Особый интерес студенты проявили к банковским продуктам. "Мы стремимся делать все, чтобы наша молодежь становилась финансово образованной, чтобы студенты увереннее чувствовали себя в современном финансовом мире. Если мы сегодня дадим им нужные знания, значит, завтра мы получим ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков", - сообщает директор ДО "Голышмановский" Тамара Татаурова.

Как оказалось, тема финансов интересна и ученикам начальной школы. Так, в Дополнительный офис №29 "Надымский" на экскурсию "Путешествие в банк" пришли второклассники из местной гимназии. Они с неподдельным интересом изучали новую для себя атмосферу банковского офиса, ловили каждое слово, активно отвечали на вопросы и также охотно задавали их сами. Юные экскурсанты узнали, как работает банк, познакомились с купюрами различных стран и даже смогли с помощью приборов проверить подлинность банкнот. Понравилась любознательным гостям и программа Запсибкомбанка по финансовой грамотности "Мини-Мани". "Мы всегда активно участвуем в проектах, социальных акциях и марафонах, нацеленных поддержку молодежи. Проект Министерства финансов России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" стал для нас ключом, позволяющим открыть для юного поколения двери в мир финансового благополучия", - отмечает директор ДО "Надымский" Елена Кокшарова.

Серию уроков для школьников, и экскурсию в офис для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Гармония" организовали сотрудники Дополнительного офиса №24 "Ноябрьский". "Мы нередко проводим образовательные встречи. В этот раз школьники познакомились с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного поведения, узнали более подробно о существующих финансовых рисках и защите своих прав. Приятным дополнением к познавательным беседам стали памятные подарки каждому участнику встречи", - рассказывает директор ДО "Ноябрьский" Виталий Ружков.

"Подводя итоги недели финансовой грамотности, хотелось бы отметить, что мероприятия в виде экскурсий, уроков и лекций сегодня востребованы представителями разных возрастных групп, поэтому Запсибкомбанк продолжит работу по повышению финансовой грамотности населения и в дальнейшем", - сообщает начальник управления по связям с общественностью и рекламе Запсибкомбанка Ирина Романенко.