"Мир" от Запсибкомбанка - первый за Уралом

Запсибкомбанк

Наличие и активное использование национальной платежной системы в финансовом мире расценивается как показатель независимости банковского продукта и защищенности конфиденциальности финансовых операций.

"С 2016 года платежная система "Мир" стала активным участником финансового рынка России. Я рад отметить рост популярности национальной платежной карты на Урале, где первым эмитентом карты стал Запсибкомбанк - крупный региональный банк страны. Национальная карта "Мир" от Запсибкомбанка - это современный, удобный в использовании и безопасный платежный инструмент", - прокомментировал коммерческий директор АО "НСПК", оператор платежной системы "Мир" Сергей Радченков.

Почти весь 2016 год был годом развития инфраструктуры по приему карт "Мир". Запсибкомбанк обеспечил стопроцентную готовность к приему карт своей банкоматной сетью и POS-терминалами в торгово-сервисных предприятиях во всех городах присутствия банка.

В 2017 году на базе карты "Мир" будут активно развиваться различные сервисы и продукты, чтобы клиентам было максимально удобно ею пользоваться. Например, планируется запустить технологию безопасной оплаты в сети Интернет - Mir Accept. При совершении операции в интернет-магазине, поддерживающем технологию безопасных платежей 3D Secure, клиентам достаточно ввести на защищенной странице банка одноразовый смс-пароль, который направляется держателю карты для подтверждения платежа.

Осенью этого года клиенты банка смогут оформить ко-бейджинговую карту – совместную карту российской и международной платежных систем, будет внедрена бесконтактная технология оплаты товаров и услуг в одно касание. В планах банка выпустить специальную карту "Мир" для пенсионеров с бесплатным обслуживанием.

Карты "Мир" от Запсибкомбанка сегодня – это классические и премиальные карты с привычным функционалом от выдачи наличных до платежей и переводов, а также дополнительными возможностями в виде транспортного приложения, программы "Бонусы", бесплатным сервисом "Интернет-банк". Для крупнейших ВУЗов региона выпускаются кампусные карты "Мир", включающие в себя функцию пропуска и возможность доступа к информационным ресурсам ВУЗа.

"Запсибкомбанк поддерживает национальную платежную систему "Мир". Она соответствует мировым стандартам безопасности и позволяет совершать все привычные операции, – рассказал директор дирекции розничного бизнеса Запсибкомбанка Иван Бочарников. – Сейчас пользователями карты "Мир" в первую очередь становятся работники бюджетной сферы. Открыто уже более 48 тысяч карт, 30% наших клиентов-бюджетников уже обеспечены картами "Мир". В планах - обеспечить ими всех своих клиентов, получающих выплаты из бюджета – а это более 100 тысяч человек. Мы видим, что "Мир" движется ускоренными темпами по всей России, большинство терминалов и банкоматов уже принимают эти карты. Поэтому за покупками можно смело отправляться с национальной картой".

Держателем карты "Мир" Запсибкомбанка может стать любой желающий. Заказать ее можно в офисе банка или на сайте.