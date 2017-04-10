Банк "Открытие" выступил организатором и банком-агентом в сделке по предоставлению

Банк "Открытие" совместно с ТКБ БАНК ПАО выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером сделки по предоставлению синдицированного кредита Белагропромбанку. Банк "Открытие" также является единственным банком-агентом по сделке.

Общая сумма сделки составила 190 миллионов евро. Структура кредита, выданного Белагропромбанку, состоит из двух траншей, предоставленных на срок 1,5 года и 1 год соответственно, с возможностью пролонгации на последующий аналогичный срок.

Синдицированный кредит сформирован ведущими финансовыми институтами Российской Федерации. Банками-участниками синдицированного кредита выступают также АО "Россельхозбанк", ПАО "Промсвязьбанк", Банк ГПБ (АО), ПАО "АК БАРС" БАНК, ПАО "Совкомбанк", "Коммерческий Индо Банк" ООО, АО "Нефтепромбанк".

Данная сделка является беспрецедентной в части срока предоставления долговых ресурсов (90% кредита предоставляется на срок 1,5 года с возможностью пролонгации на последующие 1,5 года), что особенно важно в текущих непростых условиях, когда одним из серьезных вызовов для банковской системы Республики Беларусь является краткосрочность внешнего финансирования.

Потенциальные кредиторы проявили высокую степень заинтересованности в сделке — общий объем заявок на участие, в том числе от финансовых институтов, ранее не имевших никакого опыта работы с белорусскими заемщиками, превысил изначально заявленный размер синдицированного кредита более чем в три раза.

"Мы видим значительные перспективы и возможности роста объемов нашего присутствия на рынке Республики Беларусь. Белорусский банковский сектор отличается высоким качеством регулирования и управления. Эта знаковая сделка стала возможной, в том числе, благодаря нашим долгосрочным взаимовыгодным и партнерским отношениям с Белагропромбанком, одним из ведущих банков Республики Беларусь",- отметил директор по работе с клиентами инвестиционного блока Банка “Открытие” Марк Рубинштейн.