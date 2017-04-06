Apple Pay теперь доступен держателям карт Visa банка "Открытие"

Сервис Apple Pay становится доступен держателям карт Visa банка "Открытие"*.

Теперь владельцы карт Visa банка "Открытие" могут воспользоваться легким и удобным платежным инструментом, позволяющим быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью мобильных устройств.

В основе Apple Pay лежат безопасность и конфиденциальность. Когда клиент банка "Открытие" добавляет в Apple Pay кредитную или дебетовую карту, номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого ему присваивается уникальный номер учетной записи устройства, сохраняется в зашифрованном виде в защищенном разделе памяти устройства. Для авторизации каждой транзакции используется уникальный одноразовый секретный код, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту банка через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID. Теперь нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Apple Pay также может использоваться в Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra с подтверждением оплаты через iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/