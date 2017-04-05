Запсибкомбанк поддержит Всероссийскую неделю финансовой грамотности

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк вошел в число официальных партнеров Всероссийской недели финансовой грамотности детей и подростков. Мероприятие пройдет в ряде городов России с 9 по 16 апреля.

Серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий организуется в рамках проекта Министерства финансов "Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и приурочена к международной акции Global Money Week, которая ежегодно собирает более 3 миллионов детей из 118 стран мира.

Участники познакомятся с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного поведения, обсудят с экспертами принятие первых решений, узнают, как планировать текущие расходы, пользоваться кредитами и создавать "подушку безопасности", почему нужно вкладывать деньги в свое образование, здоровье и на что не стоит тратить средства. Для взрослых также планируется ряд образовательных мероприятий.

Запсибкомбанк - единственный банк тюменского региона, который участвует в Российской неделе финансовой грамотности. В течение пяти дней в 22 городах своего присутствия банк проведет более пятидесяти мероприятий. Планируется, что в них примут участие 1 200 жителей Тюменской области, северных округов, Уфы, Омска и других городов. Встречи будут организованы по трем основным направлениям: уроки для школьников, семинары для родителей, экскурсии в офисы.

Надо отметить, что Запсибкомбанк уделяет особое внимание повышению финансовой грамотности населения. Так, на сайте банка, помимо сервисов и информации об услугах, можно найти образовательную программу для детей - "Мини-Мани". Программа рассчитана на различные возрастные группы: "малыш" — для детей 5‑6 лет, "юниор" — для детей 7‑9 лет, "тинейджер" — для подростков 10‑14 лет. Она помогает просто, доступно, эффективно и интересно узнать о таких важных понятиях, как "деньги", "экономия и сбережения", "затраты и бюджет", "банк и банковские продукты". С ее помощью можно воспитать правильное отношение к деньгам: научиться договариваться с собственными желаниями и бюджетом, делать накопления и двигаться к поставленным финансовым целям, правильно расходовать свои накопленные средства, экономить и приумножать, понимать и использовать по назначению возможности современных финансовых инструментов.

"Программа "Мини-Мани" помогает родителям научить детей экономить и копить карманные деньги, правильно их тратить и планировать расходы. В основу предстоящей Недели финансовой грамотности заложены похожие принципы: рассказать о финансовых системах и показать, как они работают. Мы рады, что в рамках Недели мы можем рассказать много интересного и полезного", - говорит начальник управления по связям с общественностью и рекламе Запсибкомбанка Ирина Романенко.