Запсибкомбанк вошел в топ-100 самых надежных банков по версии Forbes

Журнал Forbes - одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире - изучил положение ведущих российских банков и составил собственный рейтинг их надежности. ПАО "Запсибкомбанк" занял в этом списке почетное 38 место, поднявшись за год на 5 позиций.

"За минувший год Запсибкомбанк достиг рекордных показателей. У него высокая степень надежности, а это значит, что банк безусловно выполняет свои финансовые обязательства", - сообщил вице-президент Запсибкомбанка Руслан Зиннуров.

Forbes отмечает, активы банка на 1 января 2017 года составили 115 млрд рублей. Рентабельность капитала за 2016 год составила 8.2%, что на 3.5 п.п. выше показателей 2015 года. Доля депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей в пассивах составляет 50,8%.

В этом году при составлении рейтинга надежности Forbes помимо международных рейтинговых агентств учитывали рейтинги аккредитованного при ЦБ РФ агентства "Эксперт РА". Аналитики данного агентства ключевыми факторами, оказавшими положительное влияние на рейтинговую оценку банка называют приемлемый уровень достаточности капитала и наличие существенного запаса ликвидности. Дополнительно агентство отмечает высокое качество портфеля ценных бумаг, хорошую диверсификацию ресурсной базы по кредиторам и ее стабильную динамику, а также хорошие конкурентные позиции в основном регионе присутствия.

Источник: Эксперт РА