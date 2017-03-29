Запсибкомбанк принял участие в акции "Сдай макулатуру – получи дерево"

Сотрудники операционного офиса № 4 "Омский" Сибирского филиала поучаствовали в акции "Сдай макулатуру – получи дерево" и собрали более 50 кг макулатуры.

Акцию проводит кедровый питомник "Юбилейный", расположенный в деревне Верблюжье Омской области

В акции приняли участие многочисленные учреждения города Омска и области, а так же местные жители. Так, согласно условиям акции за килограммы сданной макулатуры можно получить саженцы кедра, сибирской пихты, лиственницы, редкой голубой ели или горной сосны.

"Эта акция должна стать регулярной. Одна тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек, экономит 1000 кВт электроэнергии и 20000 литров пресной воды. И мне очень приятно, что сотрудники офиса участвовали в этой акции. Это здорово, потому что, собирая макулатуру для дальнейшей переработки, мы защищаем наши леса!" - сказал директор ОО №4 "Омский" Сибирского филиала Руслан Деев.