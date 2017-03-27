Команда Запсибкомбанка победила в игре "Что? Где? Когда?"

Запсибкомбанк

Чемпионат Тюмени по интеллектуальным играм среди корпоративных команд прошел в марте на базе гриль-таверны "Ермолаев". Организатором турнира выступила "Федерация интеллектуальных игр".

Двенадцать команд-участниц, среди которых представители Сбербанка, Запсибкомбанка, компаний "Фортум", "Лукойл" и "Ютейр", определяли лучшего в трех дисциплинах: "Что? Где? Когда?", "Мультиигры" и "Угадай мелодию". Исход напряжённой борьбы решила не только эрудиция игроков, но и сплочённость команды, умение совместно решать задачи в условиях ограниченного времени.

Команда "Запсибкомбанка" собрала полный комплект медалей: золото, серебро и бронзу. Особо ценной стала безоговорочная победа и золотая медаль в главном и самом сложном виде программы – "Что? Где? Когда?". В остальных видах соревнований представители банка также заняли призовые места: в "Мультииграх" третье место, в "Угадай мелодию" – второе.

В состав команды Запсибкомбанка вошли Ксения Егорова (департамент развития филиальной сети), Ирина Тюшкевич (департамент риск-менеджмента), Артем Семенченко (юридическое управление), Александр Глухов (отдел методологии бизнес–процессов) и Юлия Макейкина (департамент корпоративного бизнеса).

"Запсибкомбанк – замечательное место для тех, кто увлечен своей работой и любит ее. Наши сотрудники постоянно развиваются и мы поддерживаем их желание проявить себя и представить банк в различных соревнованиях – спортивных, интеллектуальных. Это в конечном итоге приводит к личному успеху, самореализации и, в свою очередь, становится надежной платформой для успеха банка. Мы поздравляем нашу команду с отличным результатом и желаем дальнейших интеллектуальных успехов", - прокомментировала начальник департамента персонала и организационного развития Марина Андреева.