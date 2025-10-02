Пожарные спасли 123 коровы на горящей ферме в тюмеском селе

08:54 02 октября 2025
Утром 2 октября на ферме в селе Новая Заимка Заводоуковского муниципального округа произошел пожар, силами пожарно-спасательных подразделений из помещений были выведены 123 головы крупнорогатого  скота. 

Сейчас открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 900 квадратных метров, сведений о погибших и пострадавших нет. На месте продолжают работать 8 человек и 4 единиц техники МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

