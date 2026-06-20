В Тюменской области подсчитали расходы на проведение свадьбы или корпоратива за городом

Организация свадебного торжества обойдется минимум от 150 тыс. рублей, а корпоратива с квестом и фуршетом — от 70 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты "Авито услуг", изучив динамику спроса и средние цены на организацию праздников. "Авито путешествия", в свою очередь, проанализировали спрос и средние цены бронирования загородных домов на лето 2026 года.

Спрос на аренду площадок (шатры, лофты, беседки) вырос на 91 %, а стоимость услуги стартует от 20 тыс. рублей за час. Тюменцы все чаще обращаются к координаторам свадеб – плюс 30 %, стоимость начинается от 10 тыс. рублей в час. Они берут на себя стыковку подрядчиков и тайминг в день события. Организация самого торжества показала прирост в 22 %, минимальная цена услуги – 95 тыс. рублей.

По данным "Авито путешествий", спрос на посуточную аренду загородных объектов в Тюменской области к лету 2026 года вырос на 39 % по сравнению с прошлым годом. Бронируют жилье в среднем за 86 дней до даты заезда. Средняя стоимость посуточной аренды составляет 25,2 тыс. рублей.

В число расходов аналитики онлайн-платформы объявлений также включили приглашение артистов, диджеев, аренду костюмов. Спрос на услуги вырос, а стоимость начинается от 3,5 тыс. рублей до 15 тыс. за час работы.

Когда базовая программа составлена, внимание смещается к визуальной части события. Наибольший рост в этой категории показала организация девичников: спрос вырос более чем вдвое (от 50 тыс. рублей). Этот формат все чаще превращается в полноценное выездное событие с собственным сценарием. Комплексный свадебный декор стал востребованнее на 72 %, а минимальная цена на него составляет 30 тыс. рублей, - сообщает Тюменская линия.

"Статистика говорит об изменениях подхода к праздникам. Жители Тюменской области не хотят ограничиваться застольем, а выстраивают целостный сценарий события. Показателен рост спроса на координацию выездных мероприятий и их оформление: чтобы день прошел безупречно, и люди, и компании готовы доверять профессионалам как техническую, так и визуальную часть. Загородный формат лишь усиливает этот запрос, добавляя к организации логистику и работу с нестандартными площадками", - резюмировали в пресс-службе онлайн-платформы объявлений.