Жители Уватского округа отправили два автомобиля в поддержку бойцов СВО

Жители Уватского и Ялуторовского округов отправили в зону специальной военной операции средства маскировки, окопные свечи, сухие супы и технику.

С завершением сбора очередного гумгруза волонтеры сразу открывают новый: помощь фронту нужна всегда, сообщает Тюменская региональная общественная организация участников СВО "Держава".

Для жителей пос. Туртас Уватского округа эта отправка стала уже 42-й по счету. В этот раз ключевыми позициями стали две машины: УАЗ и Lada Granta. Одну из них передала супруга погибшего бойца. В дополнение волонтеры собрали для фронтовиков продукты и гостинцы с родной земли.

Члены Ялуторовского отделения "Державы" собрали 39-й по счету груз. Традиционно в отправке приняли участие ветераны СВО, активисты общественной организации, ветераны-пограничники, неравнодушные жители, - сообщает Тюменская линия.