Театр моды "Арт-подиум" в Тюмени стал площадкой для женщин разных поколений

Театр моды "Арт-подиум", существующий в Тюмени три года, стал заметным участником городских мероприятий. Его участницы воссоздали образы купеческих жен XIX века для участников научной конференции.

Театр моды объединяет около трех десятков женщин самых разных профессий. Они не являются профессиональными актрисами или моделями.

– Наши артистки это делают для души. Они видят в проекте хобби, которое дает возможность реализовать свои творческие способности, – рассказала газете "Тюменская область сегодня" руководитель "Арт-подиума" Ирина Аверина.

Коллектив активно сотрудничает с тюменскими дизайнерами и мастерской исторического костюма. Участницы осваивают дефиле, сценическую пластику, макияж и искусство голоса. Особенность театра – выход на сцену женщин старшего возраста наравне с молодыми девушками.

– Мы за то, чтобы женщина с годами становилась только интереснее, чтобы открывались новые возможности. У наших участниц есть опыт, умение красиво себя подать, сыграть образ. Нет юношеского стеснения, а есть зрелая женская красота, – подчеркнула Ирина Аверина.

Среди участниц есть работающие молодые мамы и женщины старше 70 лет. Участница коллектива Ирина Курцева отметила, что участие в показах позволяет вырваться из бытовой суеты, - сообщает Тюменская область сегодня.