Cайт с новогодней афишей для всей семьи запустило Тюменское концертно-театральное объединение

Для тюменцев создали удобный сайт театральная-ёлка.рф. С середины декабря до середины января здесь можно найти больше 200 мероприятий: от классических спектаклей и сказок до мюзиклов, балетов и творческих встреч. На сайте легко выбрать представление на подходящую дату и сразу купить билеты. Многие события можно посетить по Пушкинской карте — это отличная возможность для школьников и студентов.

Для компаний есть особое предложение — можно оформить корпоративную заявку и всей командой отправиться на праздничный спектакль. Новогодние представления будут идти на сценах Тюменской филармонии, драматического театра и театра кукол, во дворце культуры "Нефтяник" и Тобольском драмтеатре. Афиша продолжит пополняться, следите за обновлениями.