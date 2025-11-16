Тюменцы заранее бронируют загородное жилье на Новый год

Тюменская область – второй активный регион Уральского федерального округа по бронирования загородного жилья на Новый год. В общем объеме зарезервированных домов и коттеджей на каникулы тюменская доля составляет 20 %.

По данным "Авито путешествия", активнее оказались только жители Челябинской области. На них пришлось 59 % всех бронирований "загородки" для зимнего отдыха в УФО. На Свердловскую область – 19 %.

По структуре спроса наиболее популярны загородные дома – 71 %, коттеджи – 13 % бронирований.

Средняя стоимость аренды на новогодние праздники составляет около 19 тыс. 700 рублей за сутки. Пользователи чаще бронируют жилье на две ночи, преимущественно для компании из шести человек, - сообщает Тюменская линия.