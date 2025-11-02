Премьеру "Идентификации" представил тюменский "Ангажемент"

Екатерина Зорина предложила оригинальную идею – ввести в спектакль фантастический элемент. Им стала кофе-машина, ставшая машиной времени. Поначалу это пугает Дениса, но потом вызывает интерес. Перед ним разворачивается подлинная история. Причем это не занудный урок по учебнику, который оперирует сухими фактами, а яркие кадры из прошлых лет. Они наполнены эмоциями героев и энергией их жизни, в которой есть место подвигу.

Сможет ли подросток осознать, что его поступок не просто шалость, а проявление неуважения к герою, чья жизнь была по-настоящему опасна и трудна? Не сразу. Он, конечно, готов признать Фитина "супер разведчиком и все такое", но только для того, чтобы поскорее уйти домой. Желая вернуть телефон, с раздражением бросает инспектору: "Это у вас 100 лет назад ничего не было: ни телефонов, ни интернета. А у нас все это есть. Нам жить сейчас проще. Вот мы и живем проще". "Вам жить проще благодаря героям прошлого..." – тихо произносит Инга Сергеевна, отчаявшись достучаться до парня.

Что ж, история вышла поучительной и для сценического героя, и для зрителей. В легкой, почти игровой форме публике поведали об административной и даже уголовной ответственности, к которой приводит порча памятников.

Спектакль изначально создавался с расчетом на подростковую аудиторию (12+). Режиссеры сделали его динамичным, не стали "высушивать" правильной литературной речью современный молодежный язык, намеренно ушли от назидательности и воспитательных приемов. Они надеются, что постановка будет интересна также взрослым людям, которым небезразлична история своего края и страны.

Спектакль понравился автору книги "Юность Фитина. Идентификация Алекса" Александру Вычугжанину, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Спектакль создан для популяризации Павла Фитина. Люди должны знать о нашем земляке. Авторы спектакля представили его историю очень доходчиво, грамотно выстроив повествование на сцене, не упустили важные детали, в том числе бытовые. Все выглядит органично, – поделился впечатлениями Александр Леонидович.