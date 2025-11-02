В 2025 году ФК "Тюмень" успеет сыграть 3 официальных матча

ФК "Тюмень" завершает игры 2025 года в Золотой группе LEON-Второй лиги "А". Остается три поединка, два из которых состоятся на домашнем стадионе "Геолог".

2 ноября, "Тюмень" встретит "Сибирь" из Новосибирска. Поединок начнется в 15.00 часов. В сентябре команды встречались на выезде. Единственный гол тогда забили новосибирцы.

9 ноября, футболистам "Тюмени" предстоит выездной поединок с клубом "Машук-КМВ", который является одним из лидеров турнирной таблицы. В сентябре соперники сыграли вничью - 3:3.

Последний поединок 2025 года состоится на "Геологе" 16 ноября с "Текстильщиком" из Иваново. С этим соперником наша команда начинала нынешний сезон, уступив со счетом 2:1. Поэтому будет возможность взять реванш, - сообщает Вслух.ру.

