Югра отравила в зону СВО 700 дронов, квадроциклы и мотоциклы

В преддверии Дня народного единства 1133 единицы техники для бойцов отправила на передовую Югра, в составе груза 35 квадроциклов и 15 грузовых платформ к ним, 50 мотоциклов, 700 FPV-дронов, беспилотники и детекторы БПЛА, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Ранее для передовой была также закуплена и передана партия мототехники из 40 квадроциклов по поручению полномочного представителя Президента РФ в УрФО Артема Жоги. В ближайшее время весь груз будет доставлен бойцам.

"Работа ведется системно. Всего с начала года для нужд участников спецоперации Правительством Югры было закуплено почти 13 тысяч единиц техники и снаряжения: беспилотники, средства связи, генераторы, оптика и индивидуальные аптечки. Выражаю слова благодарности всем жителям Югры, обеспечивающим надежный тыл и оказывающим помощь тем, кто защищает страну", - подчеркнул Кухарук.