Деревья к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне высадили тюменцы

Эколого-патриотический проект "Зеленые сердца", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подошел к своему завершению. Участники высадили 40 саженцев декоративных яблонь и посеяли 40 семян сосны обыкновенной в честь героев тех лет.

В ходе проекта участники высеяли 40 семян сосны обыкновенной на мастер-классе форума "УТРО", а также высадили 30 декоративных яблонь на территории Шороховской школы в Исетском районе и 10 саженцев яблони во дворе школы №45 в Тюмени. В посадках приняли участие волонтеры, общественные деятели и активисты "Движения Первых", а также молодые тюменцы. Во время посадок каждый рассказал историю о своем герое.

В будущем, рядом с деревьями разместят памятные таблички с именами защитников Родины в годы Великой Отечественной войны, - сообщает Мегатюмень.

— Уникальность проекта "Зеленые сердца" — в междисциплинарном подходе. Нам удалось объединить экологию, историческую память и социальную активность молодежи. Это личные истории семей, это диалог поколений, где молодые ребята через конкретное дело отдают дань уважения подвигу своих героев, — рассказал руководитель проекта "Зеленые сердца" Матвей Самылов.