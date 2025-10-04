Первый "Заботливый фестиваль" пройдет в Тюмени

26 октября в Тюмени впервые пройдет "Заботливый фестиваль". Главная цель – привлечь внимание к вопросам профилактики онкозаболеваний и напомнить о важности заботы о здоровье и благополучии.
– Мы будем говорить о профилактике и о том, насколько важно бережно относиться к себе. Заботиться о своем теле – значит снижать риск появления болезни, – рассказала координатор фестиваля Светлана Буджерак изданию "Тюменская область сегодня".
Фестиваль объединит несколько направлений искусства. Гости смогут посетить выставку работ художников из разных городов, в том числе, авторов скетчинговых композиций.
– Эти картины дарят тепло и вызывают положительные эмоции, а после фестиваля они будут переданы в медицинскую организацию, – отметила художник и куратор выставочной программы Елена Кармакова.
Отдельное внимание уделят танго – как одному из самых терапевтичных видов танца. На фестивале планируются открытые занятия от тюменской школы "Альмагро".
Программа фестиваля будет включать также лекции врачей и психологов о ранней диагностике, профилактике и психологической поддержке, - сообщает Тюменская область сегодня.
Фестиваль будет проходить в воскресенье, 26 октября, с 12:00 до 20:00 в молодежном центре "Башня". Вход свободный.
18+
