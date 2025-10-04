Двухдневный археологический фестиваль "Человек. Природа. История" пройдет в Тюмени

В мае 2026 года в лесопарке имени Ю. А. Гагарина проведут двухдневный палаточный археологический фестиваль "Человек. Природа. История".

Проект получил финансирование в 800 тыс. рублей на конкурсе "Росмолодежь. Гранты", что прошел на форуме уральской молодёжи "Утро" в Тюмени.

"Наше событие ориентировано на всю молодежь Тюменской области, которая интересуется историей региона. За счет такой широкой аудитории все наши мероприятия будут иметь разновозрастную направленность. Причем сам фестиваль максимально приблизим к атмосфере археологических лагерей, в которых проводим свои полевые исследования", - поделилась один из авторов фестиваля Дарья Скорикова.

Организаторы планируют событие вблизи археологического памятника "Мысовские курганы" эпохи раннего железного века, чтобы задействовать его в своих экскурсиях. Также для участников проведут VR-реконструкцию и мастер-классы по созданию древних украшений, поиску артефактов в песочнице и другие. Запланирована и ночная программа у импровизированного костра. По словам Дарьи, возможно, это будет вечер песен или археологических страшилок. На следующий день вновь стартует образовательная и развлекательная программа, - сообщает Тюменская линия.

После события состоится онлайн-конкурс. Участникам предложат на своих страницах в

социальных сетях разместить пост, где нужно рассказать об интересном факте, который они узнали на фестивале. Главный приз – оплачиваемая поездка в археологическую экспедицию.