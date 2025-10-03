Тюменским школьникам показали, что высылает на фронт регион для сохранения жизней бойцов

Передача оборудования для участников СВО прошла в Штабе общественной поддержки "Единой России" Тюменской области, впервые на церемонию позвали школьников. Они не только ознакомились с оборудованием, которое спасает жизни бойцам, но и пообщались с участником СВО Андреем Спиридоновым, наставником которого в проекте "Боевой кадровый резерв"" стала руководитель регионального исполкома "Единой России", председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова.

Подразделениям, где служат жители Тюменской области, передадут квадрокоптеры, в том числе с тепловизионной камерой, детекторы дронов "Булаты", рации, систему спутниковой связи, бронежилеты, портативные аптечки для бойцов и сумки со всем необходимым на передовой для медиков. Доставит гуманитарную помощь в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.

"Дорогостоящее высокотехнологичное оборудование незаменимо на передовой. Наши ребята ждут помощи от родного региона, и он не подводит. Средства собирают предприниматели, общественные организации, жители всей Тюменской области", - отметил Александр Сукаченко.

Его слова подтвердил Андрей Спиридонов, ветеран СВО, избранный в сентябре депутатом Уватской думы. "Поддержка земляков на фронте высоко ценится - это значит, что верят в нас и нашу общую Победу. Каждая весточка из дома заряжает оптимизмом, а без него на передовой нельзя", - заверил Андрей Спиридонов.